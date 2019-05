Für die örtliche Gemeinschaft ist sie immer da

"Marianne Seuß ist in der Ortschaft gut unterwegs, man sieht sie immer noch überall helfen", sagte Bürgermeister Robert Bosch (CSU), der es sich nicht nehmen ließ, der Jubilarin zu gratulieren. In der Tat ist Marianne Seuß seit vielen Jahrzehnten in den Vereinen ihrer Gemeinde aktiv, ob bei den Fußballern, im Gartenbauverein, bei der Feuerwehr, im Gesangverein oder in der Kirche.

"Ich arbeite einfach gern und ich helfe dort, wo ich gebraucht werde", lachte das Geburtstagskind. Ob es um das Waschen von Trikots, das Bratwurstbraten oder das Reinigen von Vereinsheimen oder Sportplätzen geht, "das muss ja alles gemacht werden". Im Alter von fünf Jahren kam die gebürtige Schlesierin als eines von sieben Kindern nach Lichtenfels. "Meine Mutter wollte damals aus unserem Heimatdorf in Schlesien gar nicht weg, also gehörten wir zu den Letzten, die gingen", erinnerte sich Marianne Seuß. "Sie hat nicht einmal irgendwelche Papiere oder Dokumente mitgenommen, weil sie dachte, wir kämen nach drei Tagen wieder zurück."

In Hochstadt begann Marianne Seuß schließlich eine Ausbildung zur Krankenschwester, dann lernte sie ihren Mann kennen und arbeitete fortan in der Mainleuser Familienbäckerei mit. "Ich habe über drei Jahrzehnte lang Harische und Krapfen gebacken, tütenweise Plätzchen ausgestochen und verziert und Torten gebacken", verriet sie. Ihre Spezialität sei die Nusstorte gewesen, "ganz ohne Mehl, nur Nüsse, Sahne und Preiselbeeren".

Natürlich durfte diese Familienspezialität auch auf ihrer Geburtstagstafel nicht fehlen. "Die Arbeit in der Bäckerei hat mir viel Freude gemacht." Wichtig war in ihrem ganzen Leben stets der familiäre Zusammenhalt.

Marianne Seuß hat vier Kinder (zwei Töchter und zwei Söhne) und fünf Enkelkinder, allesamt Buben. "Und auf die bin ich sehr stolz." Uschi Prawitz