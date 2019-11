Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim kann sich über eine Spende freuen. Josua Flierl, Inhaber der Zurich-Versicherungsagentur in Forchheim, verzichtet auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden und spendet dafür einen Betrag an eine gemeinnützige Organisation.

In diesem Jahr geht das Geld, 2000 Euro, an die Feuerwehr Forchheim, dessen Vorsitzender Josua Flierl zeitgleich ist. "Ich freue mich sehr, dass es durch meine Unterstützung gelungen ist, für die Jugendfeuerwehr ein komplett neues ,Spritzenhaus' anfertigen zu lassen", freut sich der Spender Josua Flierl in einer Pressemitteilung. red