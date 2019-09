Die Volkshochschule im Landkreis Kronach bietet in Kooperation mit dem BRK-Kreisverband Kronach den Kurs "Erste Hilfe am Kind" an. Dieser Kurs behandelt die Erste Hilfe bei typischen Notfällen im Säuglings- und Kindesalter und beginnt am Montag, 23. September, um 18 Uhr im Bildungszentrum. Die Anmeldung zu diesem Kurs ist unter der Telefonnummer 09261/60600 oder online unter der Adresse www.vhs-kronach.de möglich. red