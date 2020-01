Im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen findet am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche Bad Brückenau ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen und katholischen Gemeinde statt. Die Vorlage für den weltweit gefeierten Gottesdienst wurde in diesem Jahr von Christen aus Malta vorbereitet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind dann noch alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Ausklang ins Pfarrheim eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung. sek