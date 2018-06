Für die Dorfscheune in Windheim liegt jetzt die Baugenehmigung vom Landratsamt vor

Straßenbaumaßnahmen





Im Ort Steinbach am Wald werden die Hauswasserzähler sukzessive von Ringkolben- auf Ultraschall-Zähler umgestellt. Bei seiner Sitzung am Dienstagabend beschloss der Steinbacher Gemeinderat eine dementsprechende Satzungsänderung.Mit der Satzungsänderung ist nun die Berechtigung der Gemeinde verankert, einen elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul einzusetzen sowie die Art und Weise, wie und welche Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden.Ebenfalls einstimmig erfolgte der formelle Beschluss für die Durchführung vorbereitender Untersuchungen (VU) in Steinbach . Bei der Auftakt-Veranstaltung am 4. Juli um 19 Uhr in der Rennsteighalle wird Claudia Roschlau vom Planungsbüro Baurconsult die Bürger über den weiteren Verfahrensweg informieren.Sachgebietsleiter Andreas Vetter stellte anschließend den Sachstand der im Gemeindegebiet laufenden Maßnahmen vor. Die Deckensanierung der KC 35 ist fertiggestellt. Es fehlt lediglich noch die Markierung. Gut voran schreitet der Ausbau der Kreisstraße KC 18. Am Donnerstag nächster Woche wird die Tragschicht aufgebracht. In der Woche darauf geht es mit dem Rad- und Gehweg sowie voraussichtlich in der dritten Juli-Woche mit der Deckschicht weiter. Man hofft, die Straße Ende Juli wieder für den Verkehr freigegeben zu können.An Ortsstraßen stehen drei Baumaßnahmen in Kehlbach, Windheim und Steinbach an. Begonnen wird in dieser Woche in Kehlbach mit der Zufahrt Tettauer Straße. Die Baustelle wurde bereits eingerichtet. Die Maßnahmen in Windheim und Steinbach erfolgen zeitnah parallel durch verschiedene Bautrupps.Für das in Kehlbach entstehende Dorfhaus erfolgten die Auftragsvergaben. Mit den Rohbauarbeiten wird nächste, spätestens übernächste Woche begonnen. Für die Dorfscheune in Windheim liegt mittlerweile die Baugenehmigung des Landratsamts vor. Man wartet noch auf den Förderbescheid des Amts für ländliche Entwicklung. Sobald dieser eintrifft, geht es in die Ausschreibung.Bürgermeister Thomas Löffler CSU ) informierte zudem über die in der vergangenen Woche erfolgte Unterzeichnung der nach zehn Jahren angepassten Zweckvereinbarung der ARGE Rennsteig. "Wir wollen die touristische Zusammenarbeit weiter forcieren", verdeutlichte er.Dritter Bürgermeister Klaus Neubauer ( SPD ) monierte, dass der Geh- und Radweg bei der Rennsteigstraße nahe Bahnhof mit kleinteiligen Scherben überfüllt sei. Er bat um Säuberung sowie um eine Gesprächsaufnahme mit der Firma Wiegand. "Die Kehrmaschine ist alle zwei Wochen im Einsatz", versicherte Andreas Vetter. Bezüglich der Scherben habe man, so der Bürgermeister, bereits im vergangenen Jahr Gespräche geführt. Man wird nach einer Lösung suchen.FW-Fraktionsvorsitzender Josef Herrmann bat um Überprüfung der Friedhofsglocken in Hirschfeld, da diese bei der jüngsten Beerdigung nicht geläutet hätten. Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel (CSU) aus Buchbach bat darum, Eigentümer auf schräg stehende Grabsteine hinzuweisen. Andreas Vetter erklärte, die Eigentümer der Gräber würden alljährlich angeschrieben, was leider nicht immer zum Erfolg führe.Peter Grüdl (SPD) regte an, die Altglascontainer beim Buchbacher Feuerwehrhaus etwa einen halben Meter zurück zu versetzen, da diese im Weg ständen. Zudem seien diese überfüllt, weswegen die Bürger ihr Altglas daneben lagerten. Um die Versetzung wird man sich kümmern. Die Leerung obliegt laut Thomas Kotschenreuther dem Landkreis und erfolgt im 14-Tage-Rhythmus.