Für die Dorferneuerung gelebt

Nicht nur die Familie, sondern auch viele Freunde und Weggefährten feierten mit Andreas Rieß dessen 90. Geburtstag. Der Jubilar, der in Bad Berneck aufgewachsen ist und dort auch eine kaufmännische Ausbildung absolvierte, hat sich vor allem als örtlich Beauftragter der Dorferneuerung in Untersteinach große Verdienste erworben.

1960 übernahm Andreas Rieß das bäuerliche Anwesen von seinem Patenonkel in der Pöhlmannsgasse. Zunächst fand er bei der früheren Firma Baumüller in Hegnabrunn eine Tätigkeit im Büro, ehe er ins Kreiswehrersatzamt Bayreuth wechselte, wo er bis zum Eintritt in die Rente nahezu 30 Jahre tätig war. Daneben hat ihm aber die Arbeit auf seinem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen viel Freude bereitet.

Die Liebe zur Natur hat Andreas Rieß sicherlich auch dazu bewogen, für die Dorferneuerung Verantwortung zu übernehmen. Dies wusste auch Bürgermeister Volker Schmiechen zu würdigen: "Du hast dich als örtlich Beauftragter der Dorferneuerung verschrieben und einen großen Teil deiner Freizeit von 1988 bis 2010 dafür geopfert." Schmiechen lobte auch die langjährige Tätigkeit des Jubilars in der Flurbereinigung: "Viele Projekte tragen unverkennbar deine Handschrift. Du warst immer außerordentlich gewissenhaft, sehr engagiert, verlässlich und immer ehrlich." Die Gemeinde habe Rieß 2015 für sein ehrenamtliches Wirken in der Dorferneuerung und Flurbereinigung mit dem Eintrag ins Goldene Buch geehrt, so der Bürgermeister.

Für den Landkreis Kulmbach überbrachte Kreisrat Philipp Goletz die Glückwünsche. Neben einer Abordnung der Freien Wähler gratulierten auch die Sparkasse Kulmbach-Kronach und der Gesangverein "Liederkranz", dessen stellvertretender Vorsitzender Andreas Rieß über viele Jahre war. Mit Altbürgermeister Heinz Burges gratulierte ein Freund, mit dem der Jubilar Ski-, Berg- und Radtouren absolvierte. Burger verwies auch auf eine weitere Leidenschaft des Jubilars, die Imkerei mit zeitweise 30 Völkern. Davon, so Heinz Burges, habe auch er sich anstecken lassen. Werner Reißaus