Für die "böhmischen Freunde"

Ihre Liebe zur böhmischen Blasmusik zeigten die Musikanten der Stettfelder Blasmusik einmal mehr am Samstagabend im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt. Bereits zum 21. Mal war dieses Konzert der Höhepunkt im Jahreslauf des Musikvereins. Die Zuschauer in der gut gefüllten Halle ließen ihrer Begeisterung freien Lauf und forderten viele Zugaben.

Ein Glücksfall für die Stettfelder Blasmusik ist, den Trompeter Stefan Frank in ihren Reihen zu haben, der auch als Komponist einen Namen hat. So stammten die an diesem Abend präsentierten Stücke "Unsere Reise ins Abenteuer", die "Traumfänger-Polka" und "Für unsere böhmischen Freunde" aus seiner Feder. Ganz besonders freuten sich die Zuschauer über den Marsch "Dem Land Tirol die Treue", zu dem Christian Frank unter dem Titel "Dem Frankenland die Treue" einen heimatlichen Text schrieb.

Fantastischer Dirigent

Aber auch Stefan Frank, der Bruder des Komponisten, brillierte mit seiner fantastischen Leistung als Dirigent. Ihren Traum lebte Diana Ferenz mit ihrem Fügelhorn-Solo in "My Dream". Ebenfalls mit diesem Instrument überzeugte Dominik Ditl zusammen mit Christian Schwenk am Tenorhorn in ihrem Solo bei dem Lied "Zwei böhmische Schlawiner" das Publikum.

Natürlich durften Ingrid Frank und Bruno Pflaum nicht fehlen, die schon seit vielen Jahren als Gesangsduo ein fester Bestandteil der Stettfelder Blasmusik sind. Egal ob Walzer oder Polka, die beiden ernteten mit ihrer gesanglichen Leistung stets einen großen Applaus.

Etwas moderner ging es mit "Nessaja" zu. Mit dem Lied, das aus dem "Tabaluga"-Musical stammt und von Peter Maffay geschrieben wurde, zeigten die Musiker die Bandbreite ihres Repertoires.

Von den insgesamt über 24 dargebotenen Titeln waren die Zuschauer vollends begeistert. Unter ihnen war auch Michael Gärtner aus Bamberg, der - offen und lebensfroh - schon immer musikbegeistert ist. "In dieser Größenordnung habe ich so ein Konzert bisher noch nicht erlebt", lobte der Senior die 22 Musiker auf der Bühne. "Der Dirigent war voller Leidenschaft und die Solisten einfach spitzenmäßig", so Gärtner weiter, der zusammen mit Freunden nach Trossenfurt gekommen war.

Früher war der Bamberger oft bei Veranstaltungen, als die Zeiler Showband "Mambo" oder die nicht weniger talentierten "Melodas" aus seiner Heimatstadt aufspielten. Besonders gefiel es ihm damals, dass die "Melodas" neben dem "Böhmischen Traum" auch noch andere Blasmusikstücke in ihrem Programm hatten.

Die "Stimme Frankens"

Moderiert wurde die Veranstaltung wieder von Wolfgang Reichmann, dem ehemaligen Sportreporter des Bayerischen Rundfunks, der auch als "Stimme Frankens" bekannt ist. Mit seinem Witz und Charme zog er die Gäste in seinen Bann und bereitete sie humorvoll auf die bevorstehenden musikalischen Darbietungen vor. Ausgestattet mit Boxhandschuhen lieferten sich der Moderator und Stettfelds Bürgermeister Alfons Hartlieb einen kleinen Wettkampf, der den bevorstehenden Wahlkampf symbolisierte.