Für den Volkschor immer einsatzbereit

Der Volkschor Kronach zeichnete Peter Anklam mit einer Medaille und einen Geschenkkorb aus. Die Vorsitzende Christine Kirmes bezeichnet ihn als zuverlässigen Sänger und Chauffeur. Seit vielen Jahren fährt er die älteren Sänger zur Singstunde und bringt diese wohlbehalten zurück. Dankbar blickte die Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück. Obwohl der Altersdurchschnitt der aktiven Sänger schon recht hoch ist, hatte man wieder einige öffentliche Auftritte. An jeweils einem Sonntagnachmittag war man im evangelischen sowie im BRK-Altenheim. Im kleinen Rahmen feierte man das 70-jährige Gründungsfest. Im Herbst übernahm Rosalie Heckel die Leitung des Chores von Sabine Hempfling. Der Auftritt beim Volkstrauertag und das große Weihnachtskonzert in der Klosterkirche rundeten das Vereinsjahr ab. Darüber hinaus hat man noch zahlreichen Mitgliedern zu runden Geburtstagen gratuliert. Im vergangenen Jahr konnte man drei neue Sänger hinzugewinnen, so dass man derzeit auf 24 aktive und 68 passive Mitglieder zurückgreifen kann. Für Frühjahr und Herbst sei jeweils ein Auftritt in einem Seniorenwohnheim vorgesehen. Für den Volkstrauertag am 17. November habe man der Stadt eine Zusage erteilt und erneut findet am zweiten Weihnachtsfeiertag das weihnachtliche Singen in der Klosterkirche statt. miw