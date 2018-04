Im Zuge von Deckensanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 278 nördlich von Bischofsheim wird der Streckenabschnitt ab der Einmündung der Staatsstraße 3396 bis zur Landesgrenze Hessen ab Montag, 9. April, bis einschließlich Freitag, 20. April, vollständig für den Verkehr gesperrt.

Die Umleitung führt von Bischofsheim kommend über die Bundesstraße 279 nach Gersfeld. Ab Gersfeld wird der Verkehr weiter über die Bundesstraße 284 in Richtung Wüstensachsen und dort wieder auf die Bundesstraße 278 geleitet. Von Wüstensachsen kommend verläuft die Umleitung in entgegengesetzter Richtung. Die Umleitungsstrecke wird beschildert.

Die Zufahrt zum Rhönhäuschen ist von Montag, 9. 4., bis Mittwoch, 11 .4., nur über Bischofsheim möglich. Von Donnerstag, 12. 4., bis Freitag, 13. 4., ist das Rhönhäuschen nur von Wüstensachsen erreichbar. Am Montag, 16. 4., ist der gesamte Abschnitt zwischen der Einmündung der Staatsstraße 3396 bis zur Landesgrenze Hessen für den Verkehr gesperrt. Das Rhönhäuschen ist an diesem Tag nicht erreichbar. red