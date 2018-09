Für den SV Memmelsdorf gibt es nichts zu holen

Die zweiwöchige Spielpause ist den Fußballern des SV Memmelsdorf in der Landesliga Nordost offenbar nicht bekommen. Beim FC Herzogenaurach setzte es eine 0:3-Niederlage - es war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Schon nach 27 Minuten war Memmelsdorf ein Mann weniger.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Nach dem Anstoß spielten die Hausherren einen langen Ball auf Stübing, er schüttelte einen Gegenspieler ab und jagte den Ball aus zehn Metern zum 1:0 in den Winkel. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel: gute Ballstafetten, rassige Zweikämpfe und sehr gute Abwehrarbeit. Beide Torhüter hatten wenig zu tun. Spielentscheidende Szenen folgten zur Mitte des Durchgangs: Einen zu kurz gespielten Querpass der Memmelsdorfer erlief Stübing und traf aus 35 Metern gegen den weit vor seinem Tor stehenden Keeper zum 2:0 (26.). Eine Minute später foulte Hörnes seinen Gegenspieler rüde und stieß ihn im daraufhin entfachten Wortgefecht um, erst Gelb, dann Gelb-Rot. Von da an hatte Herzogenaurach das Spiel im Griff und bis zum Pausenpfiff noch fünf hochkarätige Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel. Nach einer Stunde verletzte sich Sowinski schwer und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. In der 90. Minute wurde Stübing im Strafraum von zwei Memmelsdorfern in die Zange genommen. Rockwell verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0-Endstand. uz