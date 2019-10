Für den Notfall gut gerüstet

Der Bayerische Bauernverband Kreisverband Coburg veranstaltet im Rahmen der Vorsorgeberatung ein Vorsorge- und Betreuungsseminar am Donnerstag, 28. November, von 9 bis 16 Uhr im Gasthaus "Beckenhaus". Mit dem "Notfall- und Vertretungs-Check" bieten die BBV-Fachberater wertvolle Tipps, an welche persönlichen und betrieblichen Dinge im Notfall gedacht werden müssen. Weitere Informationen zum Thema und zu aktuellen Terminen unter www.BayerischerBauernVerband.de/coburg oder bei der BBV-Geschäftsstelle, Telefon 09561/795690, oder per E-Mail an Coburg@ BayerischerBauernVerband.de. red