Für den Lkw-Verkehr ist keine Patentlösung in Sicht

Die Eröffnung der Weismainer Umgehung am 20. Dezember macht den Weg frei für den Schwerverkehr in Richtung Kleinziegenfelder Tal. Denn es fällt die Durchfahrt durch das Jurastädtchen und das südliche Stadttor weg, durch das nur Fahrzeuge bis dreieinhalb Meter Höhe rollen durften.

Im Kreisausschuss stellte der Leiter des Kreisbauhofs, Heiko Tremel, die Maßnahmen vor, um zum einen den Schwerverkehr vom Kleinziegenfelder Tal abzuhalten und zum anderen die Belastung der Einwohner von Modschiedel und Wunkendorf bis zur Fertigstellung der Ortsumfahrten erträglich zu erhalten. Zuvor hatte Landrat Christian Meißner darauf hingewiesen, dass es keine Patentlösung für die Lenkung des Schwerverkehrs geben wird. Von den drei Möglichkeiten habe man die erträglichste ausgewählt.

Kreisbauhofchef Tremel stellte eben jene drei Strecken vor, die bei einer Verkehrsschau untersucht worden waren. Ergebnis: Die Staatsstraße 2191 durchs Kleinziegenfelder Tal ist zwischen Kleinziegenfeld und der Schrepfersmühle mit einer teilweisen Fahrbahnbreite von vier Metern für Laster zu schmal, ebenso die Kreisstraße Lif 10 nach Weiden. Bleibt noch die Kreisstraße Lif 12 mit den Ortsdurchfahrten Wunkendorf und Modschiedel. In diesen bereiten allerdings zwei Engstellen den Planern Kopfzerbrechen.

Schließlich entschied man sich laut Tremel für eine Beibehaltung des Status quo, zumindest für den Schwerverkehr aus Richtung Autobahn 70, schließlich "muss wegen der Engstellen ein Begegnungsverkehr von Lastwagen vermieden werden".

Das heißt, dass die Laster bis 7,5 Tonnen von der Staatsstraße 2190 weiter durchs Kleinziegenfelder Tal fahren dürfen. Der Schwerverkehr soll weiter die Straße Ku 4 im Nachbarlandkreis Kulmbach befahren. In Richtung A 70 soll der Schwerverkehr über die Lif 12 durch Wunkendorf und Modschiedel geleitet werden. In den beiden Engstellen ist ein Geschwindigkeitslimit von Tempo 20 beziehungsweise 30 vorgesehen. Des Weiteren sind Warnbarken geplant. Sollte dies nicht ausreichen, könnte man auch über eine Ampel nachdenken, so Tremel.

Mit dem Bau der entlastenden Umgehungsstraßen soll bei Modschiedel 2020 begonnen werden, bei Wunkendorf stehen noch Verhandlungen mit Grundstückseigentümern an.