Eine große Resonanz gab es auf die Winter-Lese-Challenge, die das Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt (Biz) unter dem Motto "Lesezauber im Winter" in den vergangenen drei Monaten veranstaltet hatte. Am Donnerstag wurden den Gewinnern in der Hauptstelle am Marktplatz ihre Preise überreicht.

Ausgelost wurde für den ersten Platz Birgit Reindl aus Ottendorf, die einen Geschenkkorb erhielt. Buchgutscheine erhielten Edelgard Stahl aus Haßfurt und Angelika Reinhart. Die beiden Schülerinnen Isabelle Delker aus Schönbrunn und Josephine Uhlich aus Hellingen freuten sich jeweils über ein Gesellschaftsspiel.

15 Aufgaben

In der Challenge ging es darum, aus 15 gestellten Aufgaben möglichst an vielen teilzunehmen und die ausgewählten Bücher zu bewerten. Edelgard Stahl, die treue Stammbesucherin im Biz ist, erfüllte zum Beispiel die Aufgabe, eine Autobiografie zu lesen. Sie wählte die von Musikstar Tina Turner und war überrascht, was die prominente Frau alles in ihrem Leben mitmachte, abseits von der Bühne. "Lies ein Buch, das dort spielt, wo du schon immer mal hin wolltest", erfüllte Isabelle Delker. Die Gymnasiastin reiste mit dem "Stein der Weisen" in das Reich von Harry Potter und war fasziniert von den Abenteuern.

Die Bibliotheksleiterin Annelie Ebert freute sich zusammen mit der Mitarbeiterin Ina Horn, dass sich die Leser von den Aufgaben haben inspirieren lassen und auch mal Bücher gelesen haben, die sie sonst vielleicht nicht ausgeliehen hätten. Die Idee für die Challenge stammte von Sylvia Büttner, der Außenstellenleiterin des Biz im "Silberfisch" am Schulzentrum, wo man natürlich auch an dem Wettbewerb teilnehmen konnte. cl