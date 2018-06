Für den guten Zweck überwinden Herzogenauracherinnen die Parteigrenzen

Gegen Kinderhandel



sae



Zum 21. Mal organisierten Frauen aus Herzogenaurach von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD sowie der CSU am Internationalen Frauentag am 8. März einen Abend mit dem Kabarett "Die Buschtrommel" und begeisterten über 100 Besucherinnen. Wie schon in den Vorjahren ging der Überschuss an zwei gemeinnützige Organisationen. In diesem Jahr konnten sich Elke Yassin-Radowsky, Leiterin der Ortsgruppe Erlangen-Höchstadt vom Weißen Ring, und Ruth Niewert sowie Willi Weber für die Organisation "Stop" über eine Spende freuen.Retta Müller-Schimmel von Bündnis 90/Die Grünen betonte in den einleitenden Worten, dass auch in diesem Jahr der Grundsatz gilt, dass sowohl eine Gruppe, die hier vor Ort tätig ist, als auch eine Gruppe mit Hilfsangeboten im Ausland bedacht wird.Yassin-Radowsky und ihre Mitarbeiterin Uta Jones berichteten über die Aufgaben und Tätigkeiten des Weißens Rings zur Unterstützung von Opfern von Gewaltverbrechen. Leider seien dies oft Frauen, die besonders beim Thema häusliche Gewalt betroffen sind.Im Anschluss erzählten Sandra Wüstner von der SPD und Ruth Niewert über die Gruppe "Stop", eine Initiative gegen Kinderhandel in Indien. Die Unterstützung dieser Hilfsorganisation hatte sich Willi Weber gewünscht, der im Martin-Luther-Haus als Techniker ehrenamtlich den Frauentag unterstützt.Claudia Belzer (SPD) betonte, dass die übergebenen Spenden von je 300 Euro nur möglich seien, da alle Beteiligten der Parteien ehrenamtlich tätig sind. Außerdem unterstützen auch Geschäftsfrauen und Politikerinnen aus Herzogenaurach und der Umgebung die jährliche Veranstaltung. Neu im Team des Internationalen Frauentags in Herzogenaurach sind Kathrin Gebhard aus der Frauen-Union und Andrea Dittrich von Bündnis 90/Die Grünen. Sie werden für 2019 mit in das Team einsteigen und es unterstützen.