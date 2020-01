Für den Ernstfall vorsorgen

Wer entscheidet über mein Leben? Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können im Bruchteil von Sekunden das Leben verändern. Was passiert, wenn der Ernstfall eintritt? Wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist, keine Entscheidungen mehr treffen kann? Dann wird es ernst: Wer nicht vorgesorgt hat, wird zum Objekt gerichtlichem Handelns - ohne darauf Einfluss nehmen zu können.

Im Ernstfall können sich Ehepartner beziehungsweise volljährige Kinder und ihre Eltern nicht gegenseitig vertreten. In diesem Zusammenhang ist es auch falsch anzunehmen, dass Vollmachten und Patientenverfügungen nur etwas für ältere Menschen sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Seniorenhilfe Steigerwald (SHS) Burgebrach. Ab dem 18. Lebensjahr dürfen Eltern keine Entscheidungen mehr für ihre Kinder treffen. Die Seniorenhilfe informiert zu diesem Themenkomplex am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der Kulturscheune in Mühlhausen. Referent ist Joseph Jevtic. red