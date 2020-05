Für den Aufsichtsrat nicht befähigt

Zum Artikel "Haben exzellentes Fachpersonal" im Fränkischen Tag vom 21. Mai ging uns folgende Lesermeinung zu: Ich dachte, als ich den Artikel las, es sei der 1. April. Emmi Zeulner in den Aufsichtsrat der Regiomed-Kliniken in Coburg gewählt. Ich frage mich, was qualifiziert sie dazu?

Ein Mitglied eines Aufsichtsrates ist in der Regel eine Persönlichkeit, die lange Jahre in einem größeren Unternehmen gearbeitet oder eines gegründet und weiterentwickelt hat. Es verfügt über Sachkenntnisse, Führungsqualitäten und strategisches Denken, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und erfolgreich zu machen. All das fehlt einer Emmi Zeulner. Auch wenn sie meint, als examinierte Krankenschwester dazu befähigt zu sein, überschätzt sie sich wohl gewaltig. Mit dieser Ausbildung könnte sie nicht mal eine kleine Gruppe von Krankenschwestern führen, geschweige denn mit Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft auf Augenhöhe verhandeln. Abgesehen davon, dass Politiker in Aufsichtsräten meist nicht erfolgreich sind, ist diese Berufung schon ein starkes Stück. Ein so schwer angeschlagenes Unternehmen, das in der Vergangenheit von Politikern geführt wurde, benötigt im Aufsichtsrat ausgesprochene Fachleute aus der Wirtschaft, die das Unternehmen Regiomed strategisch wie finanziell wieder auf gesunde Beine stellen! Dass Robert Gack ausgeschieden ist, ist zu begrüßen, jetzt fehlt noch Christian Meißner, der sollte auch zurücktreten, denn beide haben den Landkreis nicht erfolgreich im Regiomed-Verbund vertreten. Die Berufung von Zeulner ist wahrlich auch kein Aushängeschild für den Kreistag. Im Landkreis gibt es sicher einige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die das Unternehmen wieder in ein richtiges Fahrwasser bringen könnten. Politiker können es sicher nicht, das haben sie in den letzten Jahren bewiesen!

Christian von Block

Lichtenfels