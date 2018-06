Für das Projekt "Zukunftscoach" gibt es im Landkreis Haßberge keine Zukunft mehr

red



Nach drei Projektlaufzeiten wird das Projekt "Zukunftscoach" im Landkreis Haßberge zum 30. Juni beendet. Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.2012 startete das Projekt unter Trägerschaft der Volkshochschule mit Förderung durch den Europäischen Sozialfonds in Bayern mit dem Ziel, Auswirkungen des demografischen Wandels auf den regionalen Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Dies setzte das Team in wechselnder Besetzung in vielen Projekten um, wie es in der Mitteilung der Behörde heißt. Zielgruppen der verschiedenen Aktivitäten waren vor allem die Schüler im Landkreis, aber auch Fach- und Führungskräfte der Unternehmen.Konkret erarbeitet wurden ein regelmäßiger Newsletter über den Landkreis ("Hast scho g'hörd...?"), das Programm "Pflege on tour" mit Einblicken in Pflegeberufe für Schüler und die Praktikumsbörse. Großer Beliebtheit erfreuten sich den Angaben zufolge die Workshop-Reihen mit breitgefächerten Themenbereichen wie Rhetorik, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Businessknigge und Zeitmanagement . Ein besonderer Höhepunkt zu Projektende war der Thementag "Zukunft der Arbeit": Hier wurde in Impulsvorträgen zu den Themen Digitalisierung und Demografie aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive informiert. Anschließend vertieften die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft ihr Wissen zu modernen Personalauswahlverfahren, Mitarbeiterführung und Social Media in Workshops. Ein perfekter Anlass für die Akteure der Wirtschaft, sich zur Zukunftsfähigkeit der Region auszutauschen.Die Projektleiterinnen Carolin Schuler und Julia Grimmer loben alle Workshop-Teilnehmer, Kooperationspartner, die Schulen und Unternehmen in der Region für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Über die Zeit sei ein enges Netzwerk entstanden, das unabdingbar ist, um den Landkreis gemeinsam voranzubringen, betonen sie. Und: "Die Zukunft kann man am besten vorhersagen, wenn man sie selbst gestaltet."