Für das Narrentreiben anmelden

Das Stadtsteinacher Narrentreiben am Faschingssonntag, 3. März, ist fester Bestandteil des Jahreszyklus in der Faschingshochburg. Maßgeblich für die Attraktivität der Veranstaltung sind die teilnehmenden Gruppen mit prächtigen Kostümen und bunt geschmückten Wägen. Bei Letzteren ist die Zahl in den vergangenen Jahren leider zurückgegangen.

Als Hauptgrund werden hier immer wieder die gesetzlichen Auflagen genannt, die sich über die Jahre hinweg verschärft haben. Aber es werden auch viele Teilnehmer durch falsches Halbwissen abgeschreckt. So ist es zum Beispiel problemlos möglich, mit einem geschmückten Wagen über Hauptstraßen anzureisen, sofern dieser nicht über 2,55 Meter breit ist, alle verkehrsrechtlich relevanten Einbauten vorhanden sind und keine gefährlichen Aufbauten montiert wurden.

Stadt bietet Hilfe an

Die Stadt Stadtsteinach und die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach möchten hier gerne Hilfestellung geben, denn beim närrischen Treiben darf und soll sich jeder anschließen, der Interesse daran hat. Falls Bedenken bezüglich der Auflagen für Faschingswägen vorliegen, kann man sich auf der Homepage der Stadt Stadtsteinach kundig machen oder unter 09225/957824 anrufen und sich in einem Gespräch mit Max Haueis informieren.

Als zusätzlichen Anreiz werden allen Ordnern, die für Gespanne und Lkws benötigt werden, nach getaner Arbeit am Marktplatz Bratwürste und ein Getränk ausgegeben. red