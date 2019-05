Für das MGL anmelden

Für viele Viertklässer ist es bald so weit: Der erste Schritt in eine neue Schule kann getan werden. Das Sekretariat des Meranier-Gymnasiums ist für die Anmeldung von Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Anmeldung erfolgt durch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, die Kinder müssen bei der Anmeldung nicht anwesend sein - doch sie sind natürlich willkommen. Benötigt werden jeweils im Original das Übertrittszeugnis und eine Geburtsurkunde bzw. das Familienstammbuch, gegebenenfalls auch ein Nachweis über das Sorgerecht und Nachweise über eine Lese-Rechtschreib-Störung; Online-Anmeldung unter www.meranier-gymnasium.de. red