Für das "Armenhaus Europas"

Auch heuer will die katholische Pfarrei Weihnachtspäckchen ins "Armenhaus Europas", dem Gebiet von Ost- Rumänien und Moldawien, schicken. Lebensnotwendige Dinge sind da ebenso willkommen wie Spielsachen, die den Waisenkindern sonst niemand schenken würde.

Damit sich kein Kind benachteiligt fühlt, sollten etwa gleiche Voraussetzungen erfüllt sein: Päckchengröße: 30 x 20 x 15 cm, ein stabiler Schuhkarton ist gut geeignet, Inhalt: Wert etwa 15 Euro. Kennzeichnung, ob für einen Jungen oder ein Mädchen und mit Altersangabe, z.B. drei bis fünf Jahre, sechs bis zehn Jahre, elf bis 14 Jahre. Ein Päckchen könnte zum Beispiel je ein bis zwei Gegenstände aus folgenden Artikeln enthalten: Spielsachen: kleine Puppe oder Spielzeugauto, Puzzle, Ball, Kuscheltier, Mundharmonika, Schreib-, Mal- und Bastelsachen, Süßigkeiten: Kekse, Lebkuchen, Schokolade, Bonbons, Hygieneartikel: Seife, Waschlappen, Zahnpasta, Zahnbürste, Creme, Duschgel, Shampoo, Haargummi, Kleidung: Handschuhe, Mütze, Schal, Socken. Was nicht ins Päckchen darf: schadhafte und verbrauchte Sachen, Obst und Lebensmittel (außer haltbaren Süßigkeiten), Kriegsspielzeug, Zaubereiartikel, scharfe und spitze Gegenstände, zerbrechliche Artikel. Die Päckchen, gut verschnürt und in weihnachtlichem Geschenkpapier, werden am Donnerstag, 28. November, von 14 bis 15 Uhr im Pfarrheim entgegengenommen. Wem dies zeitlich nicht möglich ist, kann diese schon vorher bei Erich und Monika Hümmer, Oberleiterbacher Straße 12 in Kleukheim, oder vor dem Rosenkranzgebet am Mittwoch, 27. November, von 13.30 bis 14 Uhr im Pfarrheim abgeben. Wer kein Päckchen zusammenstellen möchte, kann auch mit einer Geldspende helfen. red