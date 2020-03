Für Bauen, wohnen und Renovieren

Knapp 50 lokale und regionale Fachbetriebe werden am Samstag, 4. April, in der Herzogenauracher Innenstadt vertreten sein, um ihre vielfältige und innovative Produktpalette von moderner Heiztechnik, Sonnenschutz, Türen, Fenstern, Maler- und Dachdeckerarbeiten bis hin zu Photovoltaik, Solarthermie sowie Schreiner- und Schmiedearbeiten zu präsentieren.

Auch Informationen über individuelle Lösungen für die Innenraum- und Gartengestaltung kann man sich bei dieser Ausstellung holen. Umfangreiche Beratungsangebote über Nachhaltigkeit, Baufinanzierung, öffentliche Fördermittel sowie kostenlose Fachvorträge runden das Angebot ab.

Kinder suchen Osternester

Ganz neu in diesem Jahr ist die Teilnahme des Vereins Tiny House Franken zum Thema Tiny Houses und Modulbauweisen. Während die Eltern sich an den Ständen informieren, dürfen sich Kinder beim Baumobil am Marktplatz austoben. Natürlich gibt es auch wieder die Osternestsuche kreuz und quer durch die Stadtmesse. Selbst gebastelte Nester können vorab bei der Tourist-Info in der Hauptstraße 34 abgegeben werden. Diese werden dann von der Stadt Herzogenaurach gefüllt und vom Team des "Generationen.Zentrums" für die Kinder versteckt. red