Für Bäume und das Frauenhaus

Zwei Spendenaktionen liefen am Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt. Die Gelder wurden übergeben.

Die Schülersprecher haben mit zwei Spendenboxen für Schüler und Lehrer zur Unterstützung der Spendenaktion #teamtrees des Influencers Jimmy Donaldson Geld gesammelt. Sein Ziel war es, 20 Millionen Bäume im Zeitraum vom 25. Oktober 2019 bis zum 1. Januar 2020 zu pflanzen. Das gesammelte Geld wurde an die National Arbor Day Foundation weitergeleitet, wie das Gymnasium in Haßfurt mitteilte. Diese pflanzt auf der ganzen Welt für je einen Dollar einen Baum.

Für 555 neue Bäume

Das Engagement der Schüler hat sich gelohnt: Am Ende kam Geld für 555 neue Bäume zusammen. Donaldsons Ziel von 20 Millionen Bäumen wurde zeitgleich erreicht.

Die zweite Aktion: Mit einer Tombola wurden auch die Lehrer animiert, für einen guten Zweck zu spenden. Oberstudienrätin Kim Davey, die die Tombola initiiert hatte, produzierte für jeden Namen, der in die Tombolabox geworfen wurde, einen Papierstern, der an die Decke des Lehrerzimmers gehängt wurde. So waren am Ende der Aktion 310 Sterne an der Decke befestigt und ein Spendengeld von 270 Euro wurde dem Frauenhaus in Schweinfurt übergeben.

In der ganzen Region

Das Frauenhaus in Schweinfurt kümmert sich um Frauen in Not aus der gesamten Region Main-Rhön. Das Einzugsgebiet umfasst die vier Landkreise Haßberge, Schweinfurt, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie die Stadt Schweinfurt. red