Für Auswahl nominiert

Basketball-Bundestrainer Stefan Mienack hat den Kader der deutschen U19-Damen für einen Lehrgang vom 27. Mai bis 3. Juni im Olympia-Stützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg nominiert. In der Auswahl stehen mit Julia Förner und Magdalena Landwehr auch zwei Spielerinnen der DJK Don Bosco Bamberg. Während des Lehrgangs werden zwei Länderspiele gegen China ausgetragen. Der Lehrgang und die Länderspiele sind die erste Maßnahme für das Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vom 20. bis 28. Juli in Thailand. red