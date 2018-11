Für Arme in Kolumbien

Der Kolumbienkreis Pfarrweisach veranstaltet am Sonntag, 25. November, ab 13.30 Uhr im Pfarrsaal einen Adventsbasar. Zum Verkauf angeboten werden Adventskränze, weihnachtliche Gestecke und Keramik, Plätzchen, Advents- und Weihnachtsschmuck, Holzdekoration für drinnen und draußen, Stricksocken, Handarbeiten und vieles mehr. Für die Kinder wird ein weihnachtliches Basteln angeboten, die Erwachsenen können bei Kaffee, Kuchen und Glühwein verweilen. Der Erlös fließt in Projekte für die Ärmsten der Armen in Villavicencio in Kolumbien, wie der Veranstalter mitteilte. ka