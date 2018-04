Für Anleger

Eine Welt komplexer Wirtschaftsbeziehungen, diverser Krisenherde und einer anhaltenden Niedrigzinsphase wirft bei vielen Anlegern und Sparern Fragen auf: Wohin entwickeln sich die Zinsen? Und wie schnell? Was bedeutet die aktuelle Situation für mich und wie sollte ich jetzt reagieren? In einem Vortrag zum Thema "Welt ohne Zinsen - was bringt die Zukunft?" wird Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft bei der Deka-Bank, Antworten auf diese und weitere Fragen geben. Dabei darf ein kontrastreicher Blick auf die volkswirtschaftlichen Erwartungen nicht fehlen.

Das Anlegerforum findet am Montag, 23. April, um 19.30 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim, Klosterstraße 14, statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird um telefonische Anmeldung unter 09191/88-333 gebeten. red