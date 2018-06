Für "Amigo"-Fans aus Ebern erfüllt sich Traum

red



Ein Besuch bei einem Konzert der "Amigos" war für die Schlagerfans Brigitte Selke und Ursula Wunderlich, beide Bewohnerinnen der Wohngruppe Ebern der Rummelsberger Diakonie , ein großer Wunschtraum. Die sogenannten Case-Manager der Rummelsberger Diakonie unterstützten sie bei der Planung und machten die Erfüllung jetzt möglich.Bei ihrer Arbeit geht es laut einer Mitteilung der Pressestelle in Rummelsberg um Hilfe-Leistungen für Menschen mit Behinderung. Gemeinsam werden Ziele festgesetzt und herausgefunden, welche Unterstützung benötigt wird, um diese Ziele erreichen zu können. Was dann umgesetzt wird, entscheidet alleine die Person, die die Hilfe benötigt.In Bad Neustadt wurde der Traum für die beiden Frauen wahr, die alle Songs ihrer Lieblingsband in- und auswendig kennen und beim Liveauftritt auf der "Gold Tour 2018" lauthals mitsangen. Die Mitarbeiterin des Freizeitbereichs bei den Rummelsbergern, Christine Biermann, begleitete die beiden zu einem Meet and Greet mit den Schlagerstars aus Hessen."Wir durften die ,Amigos' sogar treffen und Fotos mit ihnen machen. Sie waren sehr freundlich und wir haben uns nett mit ihnen unterhalten", erzählt Brigitte Selke.Als Andenken an diesen tollen Abend haben sich die beiden Fans eine CD und eine DVD der "Amigos" gekauft.