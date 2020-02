Für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst geehrt

Für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Wickendorf zeichnete der stellvertretende Landrat Bernd Steger (FW) Feuerwehrler Walter Jakob aus. Den Glückwünschen schlossen sich Kreisbrandinspektor Frank Fischer und Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) an.

In der Hauptversammlung der Wehr blickte der Vorsitzende Peter Stauffer auf das Vereinsjahr zurück und erinnerte unter anderem an den Tag der offenen Tür. Der Erlös komme der Kinder- und Jugendarbeit zugute. Den Mitgliederstand bezifferte er auf 151 Mitglieder.

Kommandant Markus Wachter freute sich, dass man mit Florian Beetz einen neuen Gruppenführer habe. 41 Feuerwehrleute leisten aktiven Dienst. Die zehn Feuerwehrfrauen unter den Aktiven seien nicht mehr wegzudenken, sagte der Kommandant. Die 19 abgehaltenen Übungen teilten sich in Gruppen- und Gemeinschaftsübungen auf. Erfreut und stolz zeigte sich der Kommandant über die Kinderfeuerwehr, deren Mitgliederstand wachse. Auch für die Jugendfeuerwehr fand Wachter lobende Worte.

Nachtübung durchgeführt

Im vergangenen Jahr wurde die Wehr zu sechs Einsätzen, fünf Sicherheitswachen und einem Brand gerufen. Als sehr interessante und informative Übung bezeichnete Wachter die Nachtübung mit der Feuerwehr Teuschnitz.

Jugendwartin Katja Jungkunz ging mit einer Präsentation auf die Jugendfeuerwehr ein. Mit den sieben Jugendlichen seien Leistungsmärsche und Prüfungen besucht worden, die die jungen Feuerwehrleute mit Erfolg abschlossen hätten, berichtete sie. Mit einer Brandübung und dem Retten eines Hundes vom Dach sei den Jugendlichen das richtige Rüstzeug mit auf dem Weg gegeben worden.

Aktive Löschlöwen

Für die 14 Löschlöwen, die in der Kinderfeuerwehr sind, gab Christina Herrmann den Bericht ab. Die Kinderfeuerwehr treffe sich einmal im Monat für zwei Stunden. So wurde den Kindern beispielsweise mit einer Hydrantenrallye, dem Basteln von Brauseraketen oder Geschicklichkeitsspielen auf spielerische Weise die Feuerwehr nahegebracht, wie sie berichtete.

Landrat Steger betonte die Wichtigkeit von Fortbildung und Übungen. Er sprach davon, dass der Landkreis durch den Bau des Atemschutz- und Ausbildungszentrums in Kronach eine gute Infrastruktur dafür geschaffen habe. Kreisbrandinspektor Frank Fischer lobte den guten Leistungsstand der Wehr und überbrachte die Grüße der Kreisbrandinspektion. Bürgermeisterin Weber freute sich, dass die Stadt Teuschnitz das Haase-Haus neben dem Feuerwehrhaus erwerben habe können und durch den Abriss das Areal neu gestaltet werden könne. Patrick Wittmann überreichte im Namen des Glühweinbudenteams eine Spende an die Jugendfeuerwehr.

Langjährige Mitglieder geehrt

In der Versammlung wurden folgende Lehrgänge und Beförderungen bekanntgegeben: Anna Jakob nahm am Atemschutzlehrgang sowie am Jugendwartlehrgang in Würzburg teil.

Auf zehn Jahre aktiven Dienst können Laura Jakob und Anna Jakob zurückblicken. Zum Hauptfeuerwehrmann mit 20-jähriger aktiver Dienstzeit wurden Sabrina Lang, Nicole Wittmann, Peter Stauffer und Andre Martin befördert. Walter Jakob wurde für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt:

Walter Jakob, Hans-Peter Knorr, Georg Martin und Clemens Wicklein (40 Jahre); Herrmann Förtsch, Reinhold Heinlein, Wolfgang Hofmann und Arnold Stadelmann (50 Jahre); Günther Heinlein und Hans Fiedler (60 Jahre) sowie Alfred Jakob (70 Jahre). red