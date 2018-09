Für 1500 Frauen gerüstet

Die Kirchengemeinde Limbach freut sich, am Donnerstag Gastgeber für die Diözesan-Wallfahrt des Katholischen Frauenbundes zu sein. Entgegen der Ankündigung der Diözese sind die Teilnehmerinnen nicht auf Rucksackverpflegung angewiesen, erklärt Kirchenpflegerin Renate Müller. Die Ehrenamtlichen der Pfarrei bieten reichhaltige Wallfahrerverpflegung an. Der Gottesdienst mit dem Thema "Maria Wegweiserin" beginnt um 10 Uhr am Freialtar, Zelebrant ist Pfarrer Bernhard Stühler aus Würzburg. Am Nachmittag ab 13 Uhr wird Pfarrer Ottmar Pottler Wissenswertes über den Wallfahrtsort Maria Limbach erzählen. Über 1500 Pilgerinnen aus der gesamten Diözese Würzburg werden zu dieser Wallfahrt erwartet. sw