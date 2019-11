Für 15 Tage nach Kalifornien

Zehn Schüler der Haßfurter Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule begaben sich auf abenteuerliche Mission: zwei Wochen Schüleraustausch in Kalifornien im Westen der USA.

Die Vorbereitungen waren umfangreich. Sie liefen bereits ab den Osterferien. Am Flughafen bekamen dann aber doch einige der Schüler Angst vor ihrer eigenen Courage. Immerhin standen den Neuntklässlern gut zwei Wochen ohne Eltern bevor, alleine in einer Gastfamilie, deren einzige Sprache Englisch ist und das Ganze mit einem Zeitunterschied von neun Stunden, was die Kommunikation mit zu Hause schwierig machte.

Herzlicher Empfang

Diese Zweifel waren allerdings sehr schnell ausgelöscht, als die Schülergruppe von ihren jeweiligen Gastfamilien am Ziel abgeholt wurde. Die Jugendlichen hatten seit mehreren Wochen schon Kontakt mit ihren amerikanischen "Geschwistern". Was dann folgte, überraschte Lehrer wie Schüler gleichermaßen. Alle wurden nicht nur nett begrüßt, sondern wirklich als Freunde und Teil der Familie behandelt. "Es fühlt sich an, als ob ich im Urlaub war und jetzt nach Hause komme", äußerte ein Schüler.

Die Tage waren allerdings - im Gegensatz zu dem, was man in Deutschland oft über die USA hört - komplett durchgetaktet. Vormittags stand meistens der Besuch der St. Paul's Middle School auf dem Programm. Hier nahmen die Schüler am Unterricht teil, wiederholten Drehungen in Mathematik, übten das Aufsatzschreiben in Englisch oder zeigten ihr kreatives Talent im Kunstunterricht. Abgesehen vom Unterricht gab es natürlich mehr als genug zu erleben und zu sehen.

"Chillen und Grillen"

Den Labour Day - ein Nationalfeiertag in den USA - nutzen viele Amerikaner, um mit der Familie Ausflüge zu machen. Hier standen Disneyland, der Sequoia National Park sowie verlängerte Wochenenden in Los Angeles oder San Francisco auf dem Plan.

Auch "Chillen und Grillen" am Strand war ein beliebter Freizeitvertreib, bevor alle deutschen Schüler zusammen zu einem Erkundungstag nach Los Angeles aufbrachen. Das Hollywood-Sign war der wohl beliebteste Spot neben dem Walk of Fame, Santa Monica Beach und einer Fahrt durch Beverly Hills. Shopping war für Mädchen und Jungs gleichermaßen wichtig.

Vortrag

Der Programmpunkt, der die deutschen Schüler am meisten zittern ließ, war wahrscheinlich, dass sie vor der ganzen Schule einen Kurzvortrag halten mussten, in dem sie Haßfurt, die Realschule und fränkische Traditionen sowie Ausflugsziele vorstellten. Nachdem die Hürde auch genommen war, freuten sich alle auf den Grade-Dance, einen Tanzabend der amerikanischen Schule.

Danach begann das Kontrastprogramm: eine Fahrt in den Kings Canyon National Park, wo die Schüler ihre Survival-Fähigkeiten beim Zelten unter Beweis stellen konnten. In diesen drei Tagen konnte man zuschauen, wie die deutschen und die kalifornischen Schüler zu einer Einheit zusammenwuchsen. Es wurde gewandert, gegrillt, gelacht und die Mutigsten konnten ihre Fähigkeiten als Acapulco-Springer unter Beweis stellen.

Bye Bye

Alle diese Erlebnisse machten es natürlich nicht gerade einfach, ins kalte Deutschland zurückzufliegen. Aber nach 15 Tagen hieß es dann eben doch: Bye Bye Hollywood Hills forever. Tränen flossen reichlich und selbst nach ein paar Wochen in Deutschland waren einige Schüler noch von Fernweh geplagt.

So traurig die Jugendlichen jedoch teilweise waren, so stolz können sie alle auf sich sein. Sie haben sich selbst übertroffen: Sich in eine fremde Familie nahtlos einzugliedern, sich auf jegliche Art von Abenteuer einzulassen, Neues auszuprobieren und über die eigenen Fehler zu lachen, gibt Selbstbewusstsein.