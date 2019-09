Fünftklässer fangen Viertelstunde früher an

Schulleitung, Kollegium, Mitarbeiter und hoffentlich auch Schüler des Meranier-Gymnasiums freuen sich auf den Start der Schule am Dienstag, 10. September. Die Vorbereitungsarbeiten für das neue Schuljahr sind in vollem Gange.

Die Klasseneinteilung kann bereits jetzt über das Elternportal eingesehen werden. Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10 treffen sich um 7.55 Uhr an den Unterrichtsräumen, die per Aushang in der Schule bekannt gegeben werden. Die Jahrgangsstufe 11 (Q11) findet sich um 8.30 Uhr in der Sporthalle ein, die Q12 trifft sich um 8.30 Uhr in der Aula. Auch in diesem Jahr bietet das Meranier-Gymnasium eine Einführungsklasse für Schüler an, die nach dem Mittleren Schulabschluss die Allgemeine Hochschulreife anstreben. Die Schüler der Einführungsklasse treffen sich mit ihrem Klassenleiter, Armin Weinmann, um 8.30 Uhr im Zimmer 211 zur Begrüßung durch die Schulleitung. Unterrichtsschluss am ersten Schultag ist für alle um 11.20 Uhr. Das Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule findet ab Donnerstag, 12. September, statt.

Aufregend wird der erste Schultag bestimmt für die Fünftklässer. Damit ihr Start an der neuen Schule nicht im allgemeinen Trubel untergeht, treffen sie sich eine Viertelstunde nach Stundenbeginn, also um 8.15 Uhr, in der Aula. Natürlich sind Familienangehörige hier willkommen. Nach der Begrüßung durch die Schulleitung werden die Klassleiter, Johannes Mahr, Astrid Scholz, Julia Hermann-Stribrny und Reinhold Hauk, die Schüler in ihre Zimmer geleiten - da dürfen am ersten Tag zu Beginn der Stunde auch die Eltern mit. Neu für die Fünftklässer ist auch der Schulweg. Eltern von Fahrschülern (Bus oder Bahn) sollten sich frühzeitig über Fahrpläne informieren.

Alle Busse und Bahnen verkehren ab dem ersten Schultag fahrplanmäßig. Die Bus- und Bahnkarten der Fahrschüler werden in der Schule am ersten Schultag ausgegeben, die Fahrt zur Schule am ersten Schultag ist ausnahmsweise ohne Fahrkarte erlaubt. Der erste Klassenelternabend für die fünfte Jahrgangsstufe findet gleich am Donnerstag, 12. September, von 19 bis 20.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt.

Zwei neue Stammlehrkräfte verstärken ab sofort das Kollegium: Daniela Baumgartl (Deutsch, Geographie, Englisch) und Andreas Mahr (Mathematik, Ethik, Sport). Zwei Referendarinnen werden den zweiten Abschnitt ihrer Ausbildung am Meranier-Gymnasium absolvieren: Verena Neundörfer (Deutsch, Geschichte) und Sissi Richter (Deutsch, Ev. Religionslehre). red