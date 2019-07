Fünfter Titel für Wiltrud Ender

Die Sportschützin Wiltrud Ender aus Untertheres hat ihre fünfte bayerische Meisterschaft gefeiert. Auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück gewann Wiltrud Ender vom Schützenverein Hubertus Untertheres bei den bayerischen Meisterschaften in der Disziplin Luftpistole in der Klasse Damen IV mit 361 Ringen den Titel und somit die Goldmedaille. Bei der ersten Zehnerserie von insgesamt 40 Schuss gelang ihr mit 92 Ringen eine guter Start, den sie in der zweiten Serie mit 91 Ringen stabilisierte. Die dritte Serie war mit 86 Ringen durchaus dazu geeignet, dass das Verfolgerfeld aufholen konnte. Entscheidend war jetzt der vierte und letzte Durchgang. Hier bewies Wiltrud Ender wieder einmal, dass sie mit einer Drucksituation äußerst gut umgehen kann. Mit sehr guten 92 Ringen war ihr die Meisterschaft im Freistaat nicht mehr zu nehmen. re