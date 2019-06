Fünfte Plätze für Kürschner

Bei den 40. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in Erfurt schrammte der Nordhalbener Reiner Kürschner vom Verbandsligisten TSV Windheim zweimal hauchdünn an einem Podestplatz vorbei. Unter den 49 qualifizierten Teilnehmern in der Altersklasse (AK) 60 landete der wohl stärkste Tischtennis-Akteur des Kreises Kronach im Doppel und Mixed jeweils auf dem fünften Platz. Die einzige Medaille (Gold) der oberfränkischen Starter holte sich im Doppel der einstige Mannschaftskamerad von Kürschner, Rolf Eberhardt (FC Nordhalben und TTC Tiefenlauter), in der AK 65.

In seiner Vierer-Vorrundengruppe trumpfte Reiner Kürschner gegen Kontrahenten aus Mecklenburg-Vorpommern (3:0), Rheinland-Pfalz (3:0) und Niedersachsen (3:1) auf. Damit hatte er als unbezwungener Gruppensieger die K.o.-Hauptrunde erreicht. Im Achtelfinale scheiterte er jedoch mit 1:3 (10:12, 8:11, 11:7, 10:12) an Bernhard Bürgin vom TTC Laufenburg (Baden), so dass er sich mit dem neunten Platz zufrieden geben musste.

Wesentlich besser lief es für den Bayerischen Meister der AK 60 zunächst im Doppel mit Manfred Nieswand vom TTC Bergneustadt. Im Viertelfinale blieben sie allerdings gegen ein Duo aus Baden-Württemberg auf der Strecke.

Ebenso gestaltete sich für den Frankenwälder der Mixed-Wettbewerb mit seiner mehrmaligen Partnerin Daniela Baumann vom SB Versbach. Nahezu problemlos erreichten beide das Viertelfinale. Doch hier wurden sie im Entscheidungssatz von einem Paar aus Niedersachsen aus den Angeln gehoben. Somit blieb Kürschner mit dem fünften Rang zum zweiten Mal der Sprung aufs Podest verwehrt.

Das Rennen im Doppel der AK 65 machte der Ex-Nordhalbener und in Weidenberg beheimatete Rolf Eberhardt. Zusammen mit Dieter Jürgens aus Kiel zog er von Sieg zu Sieg und stand so auf dem Podest ganz oben.

Auch im Einzel war Eberhardt in seinen drei Vorrundenspielen zunächst ungeschlagen geblieben. Doch kam für ihn im Achtelfinale das Aus (9. Platz).

Platzierungen der Oberfranken

Juliane Dressel (ATS Kulmbach, AK 60): 5. Platz im Einzel, 9. im Doppel, 17. im Mixed.

Michael Zrenner (TTC Rugendorf, AK 65): 9. Platz im Einzel und Doppel.

Elias Krug (SV Mistelgau, AK 50): 9. Platz im Mixed, 17. im Doppel, 33. im Einzel.

Harald Todt (TSV Bad Rodach, AK 75): 5. Platz im Doppel, 9. im Einzel.