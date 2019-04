Fünferteam bewährt sich

Fast genau ein Jahr ist es her, da gab sich der TSV Wollbach eine neue Satzung. Dass sich die darin enthaltene Umorganisation in der Vereinsführung von einem auf fünf gleichberechtigte Vorstände bewährt hat, zeigte die Mitgliederversammlung, zu der sich rund achtzig Vereinsmitglieder im Sportheim einfanden.

Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Kommunikation, das waren die Worte, mit denen Dieter Wolf (Vorstand Wirtschaftsbetrieb) den Ablauf des ersten Jahres in dieser neuen Konstellation der Vereinsführung lobte. Die Aufteilung in fünf Ressorts, mit jeweils einem Vorstand, entzerrte die Verantwortung und machte es möglich, Entscheidungen schneller und unkomplizierter zu treffen und umzusetzen. Durch eine sehr gute Kommunikation blieben zudem die Abläufe dabei für die gesamte Führungsriege transparent.

Dieter Wolf war erfreut über das große Engagement und den Zusammenhalt der Mitglieder bei den Veranstaltungen, die der TSV im vergangenen Jahr abhielt. Er hob an dieser Stelle besonders die Wöllbicher Kirmes hervor. Hier erhielt die Vereinsführung knapp einen Monat vor dem Veranstaltungstermin die Hiobsbotschaft, dass der Caterer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann und deshalb seinen Vertrag aufkündigte. Was dann folgte, war eine Welle der Hilfsbereitschaft, die aus den Reihen der Mitglieder auf die Verantwortlichen zurollte und dafür sorgte, dass die Veranstaltung trotzdem und mit großem Erfolg gelang.

Diese und etliche andere Veranstaltungen waren auch ein Garant dafür, dass sich Einnahmen und Ausgaben des Vereins im Gleichgewicht hielten. Finanz-vorstand Marion Rößer gab in ihrem Bericht umfangreiche Einblicke in die finanziellen Abläufe und zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr. Die beiden Kassenprüfer Desirée Metz und Ralph Huppmann bestätigten die einwandfreie und ordentliche Kassenführung, woraufhin die Vorstandschaft von der Versammlung entlastet wurde.

Eine solide finanzielle Grundlage bilden zu einem großen Teil die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen. Hier merkte Klaus Wiesler (Vorstand Verwaltung) an, dass der Mitgliederstand nach dem Rückgang in den vergangenen Jahren erstmals wieder einen gegenläufigen Trend aufweist und ein leichter Anstieg zu Buche steht. Als größter Verein in der Großgemeinde Burkardroth zählt der TSV Wollbach derzeit 765 Mitglieder. Knapp 30 Prozent davon sind Jugendliche unter 18, die in den unterschiedlichen Sportabteilungen trainieren und aktiv sind.

Wie vielfältig das Angebot dort ist, gab Steffen Schmitt (Vorstand Sport) in seinem Bericht, den er mit einer ansprechenden Präsentation vortrug, zum Besten. Hier zeigte sich, dass der Verein in all seinen Abteilungen bestens aufgestellt ist. Auch in diesem Jahr konnten einige Mitglieder für ihre teils jahrzehntelange Treue zum Verein ausgezeichnet werden.

Nach diesen Ehrungen gab es noch eine besondere Würdigung: Walter Rößer, der seit 57 Jahren Mitglied im TSV Wollbach ist, und in dieser Zeit in fast allen Abteilungen aktiv war, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Mit dieser höchsten Auszeichnung dankte ihm der Verein für sein Engagement und seinen außerordentlichen Fleiß, mit dem er heute noch den Verein bei all seinen Aktivitäten unterstützt.

Nachdem Dieter Wolf noch einen kurzen Ausblick auf die für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen gab, beendete er die äußerst harmonisch verlaufene Versammlung.

Geehrt wurden in der Versammlung für 25 Jahre Mitgliedschaft: Matthias Albert, Eva Groß, Gerold Hahn, Matthias Kirchner, Melanie Neumann, Teresa Rottenberger und Norbert Tanzmeier.

Für 50 Jahr Mitgliedschaft: Waldemar Ehrenberg, Christine Keßler und Richard Götz.

Für 75 Jahre Mitgliedschaft: Karl Grom und Gottlieb Kirchner. red