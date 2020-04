Fünf Wochen Nässe, Kälte und Schlamm

Wolfgang Schoberth Wenn Heinz Büttner (82) vom Einmarsch der Amerikaner in Kulmbach erzählt, glaubt man, es sei gestern gewesen. Die Eindrücke, die jetzt 75 Jahre zurückliegen, haben sich festgebrannt. Viele der dramatischen Ereignisse haben sich direkt vor seiner Haustüre zugetragen - Hofer Straße 7, unmittelbar bei der damaligen "Adolf-Hitler-Brücke."

In dem Haus, in dem er auch heute noch wohnt, hat sein Großvater Konrad Semmelroch seit 1921 die Gaststätte "Zum Maintal" geführt. Als SPD-Stadtrat und Nazi-Gegner wurde Semmelroch am Tag nach dem "Rathaussturm" am 10. März 1933 in Schutzhaft genommen. "Wenn du dich noch einmal muckst , kommst du nach Dachau", drohte man ihm. "Fortan standen er und unsere ganze Familie unter Beobachtung", erzählt der Enkel.

Als achtjähriger Bub erlebte er die Sprengung der Eisenbahnbrücke am Tag vor dem Einmarsch am 12. April 1945 durch ein abziehendes Wehrmacht-Kommando. "Durch die Detonation sind bei uns die Fenster zersplittert und die Türen eingedrückt worden. Die ,Hitler-Brücke' wollten sie auch noch in die Luft jagen, aber da hat das Dynamit nicht mehr gereicht."

Militärverwaltung überrollt

Mit spitzbübischer Freude erzählt Büttner, wie die Amerikaner kurz nach dem Einmarsch die "größten Nazis von Kulmbach" herbeigeholt haben, um die Hoheitssymbole - Reichsadler mit Eichenkranz - mit eingeschriebenen Hakenkreuz von dem riesigen Pylonen herunterzuschlagen.

Wenig später erlebte er, wie täglich Hunderte deutscher Kriegsgefangener auf offenen Lastern und in Militärfahrzeugen auf die Mainwiesen befördert wurden. Vom 23. April bis Anfang Mai waren dort 1800 Häftlinge interniert, überwiegend ausgemergelte Landser, doch auch Nazi-Aktivisten und Prominente.

In kindlicher Neugier schlichen Heinz Büttner und seine Freunde täglich um das Lager. Seine Ausdehnung und Beschaffenheit ist ihm noch völlig gegenwärtig: Das Hauptlager erstreckte sich zwischen dem Pörbitscher Weg und der Kronacher Straße, nördlich begrenzt von der Flutmulde, südlich von der heutigen Albert-Ruckdeschel-Straße. Rechts des Pörbitscher Wegs in Richtung "Adolf-Hitler-Brücke" wurde ein weiteres kleines Lager angelegt, in dem die Prominenten separiert waren.

Beide Areale waren von einem zwei Meter hohen Stacheldraht umzäunt, vor dem Tag und Nacht MPs patrouillierten. "Zur Abschreckung von Neugierigen oder Kulmbachern, die den Gefangenen Lebensmittel zustecken wollten, haben sie auch mal in die Luft geschossen, aber ernsthaft passiert ist nichts", erinnert sich Büttner. Mit der Kulmbacher Militärverwaltung um Major Perry B. Lamson hat er Nachsicht: Sie sei selbst von den massenhaften Zuweisungen überrollt worden und habe im Hauruck-Verfahren eine Not-Verpflegung für die Gefangenen organisieren müssen. Gleichzeitig habe sie das öffentliche Leben wieder herstellen, Flüchtlingsströme regulieren und für Behelfsunterkünfte sorgen müssen.

Seuchengefahr

Einer, der das Lager als Gefangener erlebt hat, war der Kulmbacher Gerhard Theobaldy, später Lehrer am MGF-Gymnasium. Bei Kriegsende floh der damals 20-Jährige in Heilsbronn aus kanadischer Haft und schlug sich auf abenteuerliche Weise nach Kulmbach durch. Kurz vor dem Ziel wurde er bei Steinenhausen von einer US-Streife aufgegriffen und auf die Mainwiese gebracht. Vier Wochen lebte er im Lager.

Für den Kollegiaten Christopher Söllner hat er 2006 ausführlich seine Erlebnisse protokolliert: "Da keine Zelte oder Baracken zur Verfügung standen, waren wir der Witterung schutzlos ausgesetzt", erinnert sich Theobaldy. "Die ersten zwei Wochen hat es nur geregnet. Überall war Schlamm. Wir haben im Sitzen geschlafen, mit einer Zeltbahn überm Kopf."

Der Kulmbacher beschreibt die hygienischen Verhältnisse als katastrophal, Magen- und Darminfektionen grassierten, die Gefangenen befürchteten den Ausbruch einer Seuche. "Als Latrine diente eine am Flutmulden-Rand ausgehobene Grube", so Theobaldy. Zu essen gab es stets Dosenfleisch aus den Beständen der Wurstfabrik Sauermann, das zu einer dünnen Suppe verarbeitet oder auch pur ausgegeben wurde. "Drei Mann mussten sich eine Büchse mit Göttinger oder Rindfleisch teilen. Da es kein Brot oder Kartoffeln dazu gab, erlitten fast alle schlimmen Durchfall."

Andachten vom Wachturm

Viele Kulmbacher, die das Elend vor der Stadt mitbekamen, wollten helfen. Heinrich Riedel, seit 1943 Dekan in Kulmbach, rang Major Lamson das Zugeständnis ab, Lebensmittel, Decken und Mäntel ins Lager liefern zu dürfen. Ab dem 5. Mai konnte er mit zwei Fuhrwerken ins Lager einfahren und die Güter verteilen. Gleichzeitig wurde ihm erlaubt, seelsorgerlich tätig zu werden.

Riedel hielt vor einem der MG-Wachtürme kurze Andachten. In seiner Autobiografie "Stationen und Erinnerungen aus meiner Arbeit in der Kirche 1926 - 1978" hielt er seine Erlebnisse fest. Das spannendste Kapitel ist seine Begegnung mit Friedrich Coch. Der sächsische Landesbischof war einer der prominentesten Geistlichen Hitler-Deutschlands. Als Antisemit und Anhänger des "arischen" Christentums gilt er als einer der Wegbereiter der Sektion der "Deutschen Christen". 1933 wurde er von der sächsischen Landessynode zum DC-Bischof gewählt. Bei seiner Amtseinführung in der Dresdner Frauenkirche stand die HJ mit "deutschem Gruß" Spalier.

Nach seiner Flucht aus Dresden wurde er von den Amerikanern bei Bad Elster gefasst. Riedel berichtet, wie der Bischof bei ihrem Zusammentreffen im Kulmbacher Lager plötzlich unters Hemd greift und sein Amtskreuz hervorholt - eine kostbare Goldarbeit mit einer fein ziselierten, mit Rubinen besetzen Kette und Lutherrose. Das Kreuz wurde 1905 vom sächsischen König Friedrich August III. der Kirche gespendet. Eingraviert sind sämtliche Bischofsnamen, auch der Cochs.

Kostbares Kreuz geschmuggelt

Riedel nimmt das Kreuz, schmuggelt es an den amerikanischen Aufsehern vorbei und übergibt es nach Kriegsende der sächsischen Landeskirche. Noch heute wird das Kreuz von den sächsischen Bischöfen getragen. Coch wurde nach Auflösung des Kulmbacher Lagers Ende Mai 1945 in das Internierungslager Hersbruck gebracht und starb dort vier Monate später.