Fünf Vorsitzende ausgezeichnet

Sehr gut besucht war mit 44 von 55 Vereinen die Hauptversammlung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Kulmbach am Freitagabend im Kutschenhaus des Schlosses Thurnau. Im Vordergrund standen fünf hochkarätige Ehrungen des Bayerischen Landesverbandes:

Susanne Schlegel hat dem Gartenbauverein Wirsberg 20 Jahre als Kassiererin gedient und führt ihn seit 2003 als Vorsitzende.

Elfriede Tohol war 17 Jahre stellvertretende Vorsitzende des Gartenbauvereines Wonsees, zwei Jahre Beisitzerin und übernahm im Jahr 2001 den Vorsitz.

Ludwig Thurn engagierte sich im Obst- und Gartenbauverein Ober-/Unterdornlach 16 Jahre als Schriftführer und führt den Verein seit 1999 als Vorsitzender.

Wolfgang Wagner erledigte vier Jahre das Schriftliche beim Gartenbau- und Verschönerungsverein Untersteinach und steht seit 1987 in der Verantwortung als Vorsitzender. Sie alle erhielten die Ehrennadel in Gold mit Kranz. Mit der Ehrennadel in Gold wurden die Verdienste von Claus Kreul vom Gartenbauverein Burghaig gewürdigt. Er war vier Jahre stellvertretender Vorsitzender seines Vereines und führt die Hobbygärtner seit 1996 als 1. Vorsitzender.

Verabschiedet wurden die ausgeschiedenen Vereinsvorsitzenden Uwe Ehrhardt aus Stadtsteinach und Oliver Kaiser aus Schirradorf-Zedersitz. Begrüßen durften Reif, Kugler und Haun die neuen Vorsitzenden Andreas Dremer (Stadtsteinach), Stefan Jost (Schirradorf-Zedersitz) und Michael Tröglein (Windischenhaig und Umgebung).

Gartenbau-Kreisvorsitzender Günter Reif bezeichnete die Hobbygärtner als Naturschützer, die Angebote und Rückzugsgebiete für Insekten und Amphibien schaffen würden.

Kreisschatzmeister Michael Kaim zeigte den Versammelten geordnete Kreisverbandsfinanzen an. Die Revisoren Wolfgang Wagner und Annette Partenfelder bescheinigten ihm eine tadellose Arbeit.

Stellvertretender Landrat Dieter Schaar betonte, dass er einen besonderen Bezug zu den Gartenbauvereinen habe, die eine großartige Arbeit in den Orten und Dörfern leisteten. Er blickte auf ein tolles Programm, mit dem das 125-jährige Bestehen des Kreisverbandes Kulmbach in diesem Jahr gebührend gefeiert wird.

Der "Tag der offenen Gartentür" werde heuer am Sonntag, 24. Juni, im Rahmen der 700-Jahr-Feier des Marktes Grafengehaig ausgerichtet.

Stellvertretender Bürgermeister Veit Pöhlmann dankte allen Gartenfreunden, die sich um die Verschönerung des Lebensraumes kümmern.

"Die Arbeit des Kreisverbandes beinhaltet eine ausgedehnte Bildungsarbeit, die wir mit einem umfassenden Vortragsangebot unterstützen", betonte Kreisfachberater Friedhelm Haun. Die Landeskommission habe sich für 14. Juni in Harsdorf angesagt.

Stellvertretender Kreisvorsitzende Klaus-Peter Kugler dankte der "Gerchla's Truppn" vom Musikverein Thurnau für die musikalische Umrahmung.