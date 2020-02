Fünf Vorbilder tragen zur Lebensqualität im Landkreis bei

Eines haben Erika Herzog aus Lonnerstadt, Hildegard Pröls aus Mühlhausen, Karl Kaiser aus Baiersdorf, Thomas Köhler und Johannes Wagenknecht aus Eckental gemeinsam: Alle fünf engagieren sich seit Jahrzehnten in mehreren Vereinen ehrenamtlich. Dafür haben sie von Landrat Alexander Tritthart (CSU) im Erlanger Landratsamt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erhalten. "Sie haben ein Zeichen gesetzt und sind zu Vorbildern geworden. Das ist gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig", betonte der Landrat bei der Übergabe. Ihr Engagement trage entscheidend zur Lebensqualität im Landkreis bei und verdiene Respekt und Anerkennung.

Seit Jahrzehnten gestalten sie das soziale Miteinander vor Ort entscheidend mit, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts: Erika Herzog im Gesangverein 1862 Lonnerstadt, Hildegard Pröls im Turnverein Jahn 07 Mühlhausen, Organist Thomas Köhler mit Bonifatius-Konzerten und Orgelneubau, Karl Kaiser im gemeinnützigen Fischereiverein Baiersdorf und Johannes Wagenknecht bei der Erforschung der Flora des Regnitzgebietes.

"Ich bin sehr stolz, wie vielseitig das Ehrenamt bei uns ist", freute sich Tritthart. Die jeweiligen Gemeindeoberhäupter schlossen sich mit Dankesworten für den langjährigen Einsatz der Geehrten an. Allen fünf Geehrten ist das Ehrenzeichen Ansporn, sich weiter für Sport, Musik, Flora und Heimatverein zu engagieren.

Musikalische Gratulation

Musikalisch umrahmten Laura Zinn auf der Querflöte und Gustav Berger auf der Oboe die Veranstaltung. Ein besonderer Höhepunkt zum Abschluss: Der Auftritt des Gesangvereins Lonnerstadt. Mit "Wir gratulieren" boten sie eine schöne Gesangseinlage im Multifunktionsraum des Landratsamtes.

Seit 1994 verleiht der Bayerische Ministerpräsident das Ehrenzeichen für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit. Es erhalten Personen, die sich durch aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben. Diese sollen vorrangig lokal erbracht worden sein und in der Regel mindestens 15 Jahre umfassen. Jeder Bürger des Landkreises kann beim Landratsamt eine so genannte Vorschlagsempfehlung anregen. Der Landrat leitet diese Empfehlung über die Regierung von Mittelfranken nach München. Er ist auch derjenige, der das Ehrenzeichen den zu ehrenden Personen aushändigt. red