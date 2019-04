Fünf Termine für Existenzgründer im April

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge weist auf eine Reihe von Angeboten für Existenzgründer hin. Folgende Termine werden in diesem Monat offeriert: - Donnerstag, 4. April: 10 bis 12 Uhr, betriebswirtschaftlicher Sprechtag der Handwerkskammer bei der VG Ebern; - Mittwoch, 10. April: 18 bis 21 Uhr, Frauen auf Erfolgskurs, Seminar im Landratsamt in Haßfurt; - Donnerstag, 11. April: 16 Uhr, "Transferforum Mainfranken" Medizintechnik - Innovationsmotor mit Kooperationspotenzial, Ort: Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Ignaz-Schön-Straße 11 in Schweinfurt, Hörsaal Leoni (5.1.01); - Dienstag, 23. April: 18.30 Uhr, Coaching-Café - "Stärken stärken", Altstadthotel Haßfurt; - Donnerstag, 25. April: 15 Uhr, Sprechtag der Aktivsenioren im Nebengebäude des Landratsamtes, Alte Brückenstraße 3 in Haßfurt.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.pep-has.de oder per Telefon unter der Rufnummer 09521 /27202 (Michael Brehm).

Wirtschaftsförderer berät

Der Wirtschaftsförderer Michael Brehm berät und unterstützt darüber hinaus alle Unternehmen, Gewerbevereine und Kommunen in Fragen zur Unternehmensführung (Förderung, Patente, Kooperation mit Hochschulen und vieles mehr). Terminvereinbarungen sind auch außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten möglich. Kontakt: Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge, Michael Brehm, Postanschrift: Am Herrenhof 1, Büro: Alte Brückenstraße 3 in Haßfurt, Telefon 09521/27202, Fax 09521/27665, E-Mail michael.brehm@landratsamt-hassberge.de. red