Fünf Teams bestehen Begleithundeprüfung

Bei nahezu perfektem Hundesportwetter konnte Leistungsrichter Peter Mahr vom Bayerischen Landesverband für Hundesport zuletzt die Begleithundeprüfung beim 1. Freizeitclub Hund Lichtenfels abnehmen. Es traten sechs Mensch-Hund-Teams an, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die Begleithundeprüfung besteht aus insgesamt drei Übungsteilen. Im ersten Teil wird das theoretische Wissen des Hundeführers abgeprüft. Den sogenannten Sachkundenachweis konnten die Teilnehmer mit Bravour meistern und somit die erste Hürde nehmen.

Weiter ging es dann mit dem praktischen Teil. Die Teams müssen hier Grundkommandos wie "Sitz", "Platz", "Fuß" und "Hier" zeigen. Dabei konnten an diesem Tag nur fünf der sechs angetretenen Teams die Aufregung abschütteln und ihre Leistung abrufen.

Mit den fünf verbliebenen Teams ging es weiter nach Bad Staffelstein auf den gut besuchten Trödelmarkt, um den letzten Teil der Prüfung, den Verkehrsteil, zu absolvieren. Die Mensch-Hund-Teams werden dazu in alltäglichen Situationen begleitet und beobachtet. Der Leistungsrichter Peter Mahr konnte sich hier ein gutes Bild vom Verhalten des Mensch-Hund-Teams in der Öffentlichkeit machen. Auch diesen Prüfungsteil konnten die Teams ohne Probleme meistern.

Die Begleithundeprüfung ist nicht nur ein Leistungsnachweis für das Mensch-Hund-Team, sondern auch die Einstiegsvoraussetzung, um in verschiedene Hundesportarten an Turnieren oder Prüfungen teilnehmen zu können. So zum Beispiel in der Kommandosportart Obedience oder einigen Disziplinen des Turnierhundesports.

Der Weg zur Begleithundeprüfung kann beim 1. FC Hund von der Welpenstunde über das Erziehungstraining für Jung- und Erwachsenenhunde bis zum Begleithundetraining aufeinander aufbauend oder als "Quereinsteiger" vollzogen werden. Des Weiteren runden Hundesportarten wie Rally Obedience, Obedience oder Parcourstraining das Angebot des Vereins ab. Für die einzelnen Trainingsmöglichkeiten stehen verbandsgeprüfte Ausbilder zur Verfügung.

Am "Tag des Hundes" am Samstag, 15. Juni, veranstaltet der 1. FC Hund auf seinem Vereinsgelände in Lichtenfels von 14 bis 17 Uhr einen Schnuppernachmittag. Es werden verschiedene Hundesportarten und Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem Hund vorgestellt. Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, die ersten Übungen mit dem eigenen Hund selbst mal auszuprobieren.

Am Sonntag, 23. Juni, freut sich der Verein dann über Zuschauer bei seinem Rally Obedience Turnier. Die rund 55 gemeldeten Mensch-Hund-Teams treten von 9 Uhr bis zum späteren Nachmittag in verschiedenen Wettkampfklassen an.

Der noch junge Lichtenfelser Verein ist zudem immer noch auf der Suche nach einem neuen Vereinsgelände. Weitere Infos gibt es unter www.fc-hund.de oder unter der Rufnummer 09571/9299992. red