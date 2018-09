Fünf Tage volles Kirchweihprogramm

Die TSG feiert von kommenden Donnerstag an ihre Kirchweih. Dabei erwarten die Besucher neben einem umfangreichen Fußball-Programm auch zahlreiche kulinarische Spezialitäten. Los geht's am Donnerstag um 18 Uhr mit "Rindfleisch und Merch " in der Turnhalle. Tischreservierungen nimmt Andrea Bittner unter Telefon 0176/54430778 (ab 14 Uhr) entgegen. Am Freitag werden im Sportheim ab 18 Uhr "saure Fleck" angeboten. Am Samstag um 20 Uhr beginnt der Kirchweihtanz "DJ Cally und DJane". Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr, im Anschluss wird ein Weißwurstfrühstück mit Frühschoppen angeboten. Der Abend schließt mit Auftritten der TSG-Tanzgruppen um 17 Uhr sowie einer Tombola. Ganz im Zeichen der Kartfreunde steht der Kirchweihmontag im Sportheim - ab 10 Uhr zum Frühschoppen. red