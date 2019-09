Fünf Tage Kerwa-Programm

Der TSV feiert von Donnerstag, 12., bis Montag, 16. September, wieder Kirchweih. Die Sportheimgaststätte bietet am Donnerstag und Freitag Kirchweihspeisen an. Außerdem spielen am Donnerstag ab 20 Uhr die Gleichberger Kirmesmusikanten auf. Am Kirchweih-Samstag, 14. September, ist ab 17.30 Uhr ein Standkonzert mit den Roßfelder Musikanten. Für die Kinder hat sich für Sonntag wieder ein Schausteller auf dem Hartplatz angekündigt. Kirchweih-Ausklang ist am Montag, 16. September, im Sportheim ab 10 Uhr.Tischreservierungen sind unter der Rufnummer 0151/61029195 möglich. red