Fünf sehr engagierte Frauen

Es gehört schon zur guten Tradition, dass zum "Internationalen Tag des Ehrenamtes" in der Vorweihnachtszeit an engagierte Bürgerinnen und Bürger die Ehrennadel des Landkreises Kulmbach für besondere Verdienste im ehrenamtlichen Bereich verliehen wird. Für ihr herausragendes Engagement im Ehrenamt zeichnete Landrat Klaus Peter Söllner (FW) Christine Hofmann-Niebler, Ilona Fischer, Ingrid Burges, Christel Tischer und Katharina Münch aus. Im Bereich der Rettungsorganisationen hat der Kreistag auch an Siegfried Escher aus Mainleus die Ehrennadel verliehen, doch wegen einer plötzlichen Erkrankung konnte er an der Feierstunde nicht teilnehmen.

Landrat Klaus Peter Söllner sagte: "Bei uns im Landkreis Kulmbach hat mehr als jeder Zweite seit über 14 Jahren eine Verbindung zum Ehrenamt. Das ist von unersetzbarer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es sind die Menschen im Ehrenamt, die unser ganzes Land und unseren Landkreis Kulmbach stark machen."

Seit 2006 vergibt der Landkreis alljährlich dieses symbolische Dankeschön. In diesem Jahr ging es an folgende fünf Frauen:

Christine Hofmann-Niebler:, Laudator Horst Degelmann sagte über die Neuenmarkter Zahnärztin: "Sie verbindet mit ihrem Musizieren ihre Mitmenschen und teilt mit ihnen ihre Freude und Begeisterung." In ihrer Wohnortgemeinde Neuenmarkt schloss sie sich als Bläserin sehr früh dem Posaunenchor an. Zudem kann der Posaunenchor Trebgast seit über zehn Jahren auf sie als aktive Bläserin setzen. Sie wirkt hier insbesondere bei der Damenformation "Weibsblech" mit und gründete das Damenorchester "Cappuccino", dessen gute Seele sie seitdem ist. Auch dem Musikverein Burghaig hält sie seit über zehn Jahren die Treue.

Ilona Fischer: Laudator Lothar Seyfferth bezeichnete die Geehrte als "Macherin" beim FSV Danndorf. Der Verein sei in dem kleinen 320-Seelen-Ort ein Kristallisationspunkt der Dorfgemeinschaft. "Und eine, die daran und vor allem auch an der überaus positiven Entwicklung ihres FSV Danndorf in den letzten 20 Jahren entscheidenden Anteil hat, ist Ilona Fischer." Seit 1996 trägt sie ununterbrochen Verantwortung in der Vereinsleitung. Zunächst als Jugendleiterin und Jugend-Betreuerin über 12 Jahre; 2003 übernahm sie das Amt der Schriftführerin und von 2011 bis 2017 führte sie als Vorsitzende den FSV Danndorf. Lothar Seyfferth bezeichnete Ilona Fischer als Sympathieträgerin mit großem Sportsgeist. Über den Sport hinaus bringt sich Ilona Fischer in zahlreichen weiteren Ortsvereinen ehrenamtlich ein.

Ingrid Burges: Die Ehrennadelträgerin engagiert sich seit über 30 Jahren im sozialen Ehrenamt. Laudatorin Elisabeth Weith: "Gerade im sozialen Bereich ist das ehrenamtliche Engagement oft getragen vom Geist, sozial schwächeren Menschen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Dies ist der Wirkungskreis, dem sich Ingrid Burges seit ihrem Eintritt in den Awo-Ortsverein Untersteinach in Jahr 1989 verschrieben hat. Ununterbrochen gehört sie seither dem Vorstand an." Bereits 1988 übernahm sie das Amt der Seniorenleiterin und organisiert nun seit über 30 Jahre die monatlichen Ausflüge des Seniorenclubs.

Christel Tischer: Die Geehrte ist laut Laudatorin Elisabeth Weith "eine Frau, die wie fast keine Zweite für das Ehrenamt innerhalb der Katholischen Kirche steht". Die Thurnauerin bringt sich seit 47 Jahren in den verschiedensten Ehrenämtern innerhalb ihrer Kirchengemeinden ein. Darüber hinaus zählt sie zu den Gründungsmitgliedern des Caritas-Kreisverbands Kulmbach. Seit ihrem Umzug 2016 nach Thurnau engagiert sich Christel Tischer genauso selbstverständlich auch in der dortigen Filialkirche Thurnau St. Marien und zusätzlich noch in der Gemeinde in Neudrossenfeld. Für St. Hedwig ist sie seit 1972 eine unersetzliche Stütze des kirchengemeindlichen Lebens und gilt hier als die "gute Seele".

Katharina Münch: In der Kategorie Jugendarbeit stehen nicht langjährige Leistungen im Mittelpunkt, sondern überdurchschnittliches Engagement bereits in ganz jungen Jahren. Mit Katharina Münch wurde eine junge Frau ausgezeichnet, die in der Evangelischen Jugend zu den verlässlichen Stützen zählt, so Laudatorin Sabine Knobloch. Sie bringt sich in diesem Umfeld seit sechs Jahren mit großer Begeisterung ein und hat sehr früh auch Verantwortung übernommen. Seit 2018 ist sie Delegierte für den Landesjugendkonvent und vertritt in dieser Funktion die Evangelische Jugend Kulmbach auf Bayern-Ebene. Katharina Münch bringt sich außerdem im Kulmbacher Benefizprojektes "Musik verbindet" ein. Werner Reißaus