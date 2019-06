Fünf SCM-Senioren bei "Deutscher"

Fünf Volleyballer des SC Memmelsdorf hatten es geschafft, sich für die deutsche Seniorenmeisterschaft in Minden zu qualifizieren. In zwölf Altersklassen traten insgesamt fast 140 Herren- und Damenmannschaften an, um jeweils den deutschen Meister zu ermitteln. Zahlreiche noch aktive oder ehemalige National- und Bundesligaspieler gaben sich bei diesem Turnier die Ehre.

Die Memmelsdorfer Stefan Kraus, Klaus Pritzkow, Stefan Schardt und Martin Ullrich traten in der Altersklasse Ü53 für den VC Eltmann an. Das Team hatte sich über ein südostdeutsches Qualifikationsturnier die Teilnahme gesichert. Äußerst unglücklich verlor es das erste Gruppenspiel und das später folgende Überkreuzspiel gegen den MTV Mariendorf. Dann gelang aber ein Sieg gegen den TuS Iserlohn, so dass Eltmann Platz 11 erreichte.

Mit Matthias Hölzlein trat ein weiterer Akteur des SC Memmelsdorf bei der "Deutschen" an. Als Diagonalspieler fuhr er für das Ü47-Team des SV Schwaig nach Minden. Die vor der Saison größtenteils neu zusammengestellte Mannschaft trat zwar als Titelverteidiger und amtierender bayerischer Meister an, hatte aber gegen gut eingespielte Gegner wie Dresden oder Hürth das Nachsehen. Letztendlich erreichten die Schwaiger aber nach einer Leistungssteigerung in einem starken Teilnehmerfeld den guten achten Platz. Nach zwei kräftezehrenden Tagen kehrten die Memmelsdorfer Senioren zufrieden aus Minden zurück und hoffen im kommenden Jahr auf eine erneute Teilnahme. red