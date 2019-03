Fünf oder zehn Kilometer

Die Wanderfreunde im Markt Eggolsheim veranstalten am Wochenende des 23. und 24. März ihre 49. Internationalen Wandertage. Wahlweise können die Teilnehmer eine fünf beziehungsweise zehn Kilometer lange Strecke rund um die Marktgemeinde Eggolsheim wandern. Für die drei stärksten teilnehmenden Gruppen gibt es Preise, die Pokalverleihung ist am Sonntag um 11 Uhr in der Eggerbachhalle, die auch Start- und Zielpunkt ist. Startzeiten sind an beiden Tagen von 7 bis 12 Uhr. Zielschluss ist jeweils um 15 Uhr.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die ausgewiesenen Wanderstrecken auch für Kinderwägen geeignet sind. erl