Fünf "Neue" und Wills erster Auftritt

Corona-bedingt fand die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates von Stadelhofen im Ort und nicht wie sonst im Verwaltungszentrum in Steinfeld statt. Das Heim des Musikvereins Stadelhofen bot den zahlreich Interessierten genügend Platz. Seinen ersten Auftritt als neuer Bürgermeister hatte der 44-jährige Volker Will (ÜWG) aus Wölkendorf, der dort eine Gastwirtschaft hat und als Lagerleiter in Stadelhofen arbeitet. Hermann Adelhardt als ältester Gemeinderat vereidigte Will als Bürgermeister.

Zudem wurden fünf neue als Gemeinderäte vereidigt: Peter Deinhart (JWS) und Christian Eberlein (JWS) aus Schederndorf, Thomas Künzelmann (ÜWG) aus Stadelhofen, Matthias Türkon (CSU) aus Steinfeld und Mirjam Stark (CSU) aus Hohenhäusling. Mit Stark und der wiedergewählten Ulrike Pauer (ÜWG) haben es zwei der vier weiblichen Kandidatinnen in den zwölfköpfigen Gemeinderat geschafft. Anschließend beschloss das Gremium einstimmig, einen Zweiten und Dritten Bürgermeister zu wählen. Da war es mit der Einigkeit aber schon wieder vorbei. Die CSU hat im neuen Gemeinderat fünf Räte, die JWS zwei Räte und die ÜWG fünf Räte plus Bürgermeister.

Bei der Wahl setzte sich Frank Grasser (CSU) mit 7:6 Stimmen gegen Josef Löhrlein durch. Die Wahl war zwar geheim, es darf aber aufgrund des Stimmenverhältnisses vermutet werden, dass CSU und JWS ein Bündnis eingegangen sind. Auch bei der Wahl des Dritten Bürgermeisters hielt diese vermutete Verbindung, denn Christian Eberlein von der JWS bekam sieben und Ulrike Pauer von der ÜWG nur sechs Stimmen. Über die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts wurde mit 8:5 abgestimmt, da die Mehrheit der Räte die Höhe des alten Sitzungsgeldes beibehalten wollte und die Bezahlung nach Mindestlohn je Stunde ablehnten.

Die Geschäftsordnung wurde einstimmig angenommen. Als Vertreter der Gemeinde Stadelhofen wurden in die Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld neben dem gesetzten Bürgermeister die Räte Ulrike Pauer (ÜWG) und Wolfgang Schrauder (CSU) gewählt. Vertreter im Schulverband Grundschule Stadelhofen wurde Mirjam Stark, die mit 7:6 Stimmen gegen Josef Löhrlein gewann.

Mit allen Stimmen wurde Ulrike Pauer zur Verbandsrätin des Schulverbandes Mittelschule Scheßlitz gewählt. Im Zweckverband Kindergarten Stadelhofen vertreten die Gemeinde die Räte Peter Deinhart, Ulrike Pauer, Christian Göhl, Mirjam Stark und Frank Grasser. Verbandsräte im Zweckverband zur Wasserversorgung der Schederndorfer Gruppe wurden Christian Eberlein, Peter Deinhart, Christian Schmelzing und Ludwig Dütthorn. In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt: von der ÜWG Willibald Schmitt (Vorsitzender) und Thomas Kunzelman, von der CSU Hermann Adelhardt und Wolfgang Schrauder und von der JWS Christian Eberlein.

In den neu installierten Bauausschuss kamen aus den Reihen der ÜWG Josef Löhrlein und Willibald Schmitt, aus der CSU Wolfgang Schrauder und Matthias Türkon und Christian Eberlein aus der JWS. Nach einiger Diskussion wurden als Jugendbeauftragter Thomas Kunzelmann und als Vertreterin Ulrike Pauer bestätigt. Bürgermeister Will kündigte an, regelmäßige Jugendsprechstunden abzuhalten. Einen Senioren- und Behindertenbeauftragten zu finden, gestaltete sich schwierig, doch schließlich erklärte sich Peter Deinhardt dazu bereit und wurde ins Amt gewählt. Bürgermeister Will, früherer Behindertenbeauftragter, erklärte sich bereit, Deinhart zu unterstützen. Des Weiteren wurde Bürgermeister Will zum Standesbeamten für Eheschließungen und der Gründung von Lebenspartnerschaften bestimmt.

Die Ortsbeauftragten

Als Ortsbeauftragte sind tätig für Eichenhüll Christian Göhl, für Hohenhäusling Mirjam Stark, für Schederndorf Christian Eberlein, für Stadelhofen Thomas Kunzelmann, für Steinfeld Wolfgang Schrauder und für Wotzendorf Willibald Schmitt. Bis zur Wahl eines Ortssprechers von Pfaffendorf und von Roßdorf am Berg, die keinen eigenen Gemeinderat mehr haben, übernehmen diese Aufgabe Oswin Freitag für Pfaffendorf und Christian Schmelzing für Roßdorf a.B.