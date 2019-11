Fünf neue Ministranten helfen in St. Josef mit

Vor kurzem wurden fünf neue Ministranten aus Weisendorf in den Dienst der Kirche eingeführt. Dies sind Hannah Terlinden, Jessica Avola, Franziska Lehrieder, Timo Wellein und Christian Keller.

Seit ihrer Erstkommunion im Mai/Juni 2019 bereiteten sich die Fünf in regelmäßigen Mini-Unterrichtsstunden mit den beiden Ministrantinnen Laura Glück und Carolin Mazur auf ihre Aufgabe vor und lernten den Ablauf der Messe sowie die Tätigkeiten als Ministrant genau kennen.

Nach dem großen feierlichen Einzug mit 13 Ministranten und nachdem Pfarrer Johannes Saffer sie nach ihrer Bereitschaft gefragt hatte, diesen Dienst zu übernehmen, überreichte er den neuen Ministranten ihre Plaketten. Sie nahmen dann ihren Platz im Altarraum ein. Die Gemeinde begrüßte sie mit einem herzlichen Applaus, und Pfarrer Saffer wünschte ihnen viel Freude bei ihrem Dienst und betonte die Bedeutung ihrer Funktion in der Pfarrei.

Gottesdienst mit Gabengang

Nach der Predigt von Pfarrer Saffer, in der es unter anderem um Schicksale ging, die vom Glauben getragen werden, und nachdem die neuen Ministranten die Fürbitten vorgetragen hatten, gab es in diesem Gottesdienst einen Gabengang, welcher auch von den neuen Minstranten zelebriert wurde. Neben dem Kreuz wurden Wasser, Wein und die Hostien nach vorne gebracht. Die neuen Minis gaben den Friedensgruß an die Gläubigen weiter. Sabine Keller