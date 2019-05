Fünf "Neue" für FC Sand

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der ersten Mannschaft des FC Sand in der Bayernliga geht es für die Truppe von Trainer Dieter Schlereth nun voll in die Planung für die neue Saison. Nachdem der Verein den größten Teil des Teams halten konnte und auch die ersten Neuverpflichtungen getätigt wurden, steht nun noch der Feinschliff aus. Dabei setzt der FC Sand auf die eigene Jugend.

Abgehende Spieler müssen adäquat ersetzt werden, um auch in der Saison 2019/20 eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können. Dies sei jedoch nur innerhalb der vorhandenen Mittel möglich und wird noch einiger Anstrengungen bedürfen, wie Sportvorstand Erich Barfuß mitteilte. Der FC Sand könne sich aber glücklich schätzen, gute Jugendarbeit zu betreiben, die die U19-Mannschaft bis in die Landesliga hochgespült hat. Eben aus dieser Mannschaft sind nun fünf Spieler "reif" und sollen an die Bayerligamannschaft herangeführt werden sollen - über Stationen in der zweiten Mannschaft, die zumindest in der Kreis-, vielleicht auch in der Bezirksliga antreten wird.

Die Vorbereitung entscheidet

Die fünf Nachwuchskicker sind Sebastian Albert, Christian Knobloch, Sebastian Krines, André Lörzer und Luca Zeiß. Das Quintett wird in der Vorbereitung der ersten Mannschaft mitmachen und danach den einzelnen Mannschaftskadern im Verein zugeteilt werden. Sollte das Niveau der fünf noch nicht genügen, sei das laut Barfuß noch lange kein Beinbruch. Die Nachwuchsspieler blieben dann weiterhin unter Beobachtung und könnten sich in der zweiten Mannschaft weiterentwickeln.

Ungeachtet dessen werden alle fünf die Wintervorbereitung beim Bayernligakader beginnen, bevor endgültig entschieden wird, in welcher Mannschaft sie bis Saisonende spielen. Laut Barfuß läge es nun an den Jungs selbst, sich anzubieten und weiterzuentwickeln - das Talent haben sie, nun gehe es um den Fleiß. red