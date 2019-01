Fünf Neue bei der SpVgg Lettenreuth

Der Fußball-Kreisligist SpVgg Lettenreuth hat sich in der Winterpause mit fünf Spielern verstärkt. Dies meldete der Tabellenvierte der Kreisliga Kronach auf seiner Facebook-Seite. Vier der fünf Akteure sind 21 Jahre oder jünger.

Vom TSV Staffelstein kommt Tim Poka. Der 21-Jährige soll mit seinem Tempo die Offensive auf dem Flügel beleben.

Timo Sobottka (30) greift nach einer Pause wieder aktiv auf dem Platz ein. Er spielte bereits für den FC Redwitz und den ESV Lichtenfels.

Daniel Hoffmann (19), zuletzt in der Jugend der JFG Hohe-Aßlitz am Ball, möchte nun im Herrenbereich Fuß fassen.

Niklas Klerner (18), ein Ur-Lettenreuther, war zuletzt beim TSV Ebensfeld in der Jugend am Ball.

Das Quintett komplett macht Florian Hoh, der vom benachbarten Kreisklassisten FC Schwürbitz zur SpVgg wechselt. Florian Hoh, dessen Vater schon für die Lettenreuther "Zweite" am Ball war, will nun in Lettenreuth für Furore sorgen.

Nach der Vorbereitung startet die Restrückrunde für die Lettenreuther um Spielertrainer Florian Eberth am 10. März mit der Begegnung bei der landesligareserve des SV Friesen II (6.). red