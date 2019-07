Forchheim vor 15 Stunden

Fünf Minuten zum Raddiebstahl genutzt

Nur fünf Minuten stellte eine 67-Jährige am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr ihr Fahrrad vor einem Geschäft in der Bamberger Straße in Forchheim ab, schon wurde es gestohlen. Nach dem Einkauf musste s...