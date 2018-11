Fünf Minuten Funkstille

Wie die Deutsche Telekom mitteilt, kommt es in der Nacht vom heutigen Mittwoch auf den Donnerstag, 22. November, in der Zeit zwischen 0 und 7 Uhr zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung des Festnetzes. Die Unterbrechung werde etwa fünf Minuten dauern. Während dieser Zeit kann von Telekom-Kunden nicht über das Festnetz telefoniert werden und somit auch kein Notruf abgesetzt werden. Die Notrufnummer 112 bei der Integrierten Leitstelle am Paradiesweg ist zu jeder Zeit erreichbar, für Telekom-Kunden während der fünfminütigen Betriebsunterbrechung allerdings nur über das Mobilfunknetz. red