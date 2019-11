Fünf Meter für die Freiheit

Eine fünf Meter hohe Freiheitsstatue und dem Hinweisschild "Freiheit" grüßt seit Donnerstag die Besucher des Skulpturenparks Deutsche Einheit, am einstigen Grenzübergang Eußenhausen-Henneberg. Schülerinnen und Schüler des Rhön-Gymnasiums Bad Neustadt haben sie gestaltet und mit vielen verschiedenen Inschriften versehen, die sich alle um das Thema "Freiheit" ranken. Der Berliner Aktionskünstler Jimmy Fell hat nun die einzelnen Tafeln an einem großen Eisengestell angenietet. Die Stadt Meiningen lädt gleichzeitig am Samstag von 10 bis 12 Uhr am Skulpturenpark Deutsche Einheit zu einer Festveranstaltung ein. Ab 13 Uhr ist dann der Berliner Aktionskünstler Jimmy Fell aktiv und stellt zunächst seine Initiative für eine Petition zur Auslobung des Friedensnobelpreises für die Montagsdemos vor. Dazu liegen dann entsprechende Unterschriftenlisten vor. Gegen 17 Uhr soll es dann noch einmal eine Kunstaktion geben.

red/Foto: Hanns Friedrich